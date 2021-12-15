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    15 декабря 2021, 14:42

    «Исаакиевский собор» отменил концерт Шостаковича. До этого монархисты назвали его произведения безобразием

    «Исаакиевский собор» отменил концерт Шостаковича после возмущения монархистов

    Редакция «360»

    В петербургском музее Спасе на Крови отменили концерт фестиваля «Площадь искусств» по техническим причинам, сообщили в администрации музея-памятника «Исаакиевский собор» 14 декабря. Об этом написала «Фонтанка.ру».

    «Исаакиевский собор» отменил концерт Шостаковича. До этого монархисты назвали его произведения безобразием

    На фестивале «Площадь искусств» должна была исполняться музыка Дмитрия Шостаковича. Произведения композитора планировал исполнять Концертный хор Санкт-Петербурга под управлением Владимира Беглецова — 10 поэм на стихи революционных поэтов конца XIX — начала XX века.

    По информации портала, против концерта в Спасе на Крови развернулась целая кампания. Активисты призвали «русских православных людей, традиционалистов», консерваторов, монархистов «не допустить безобразия», под чем они подразумевали революционные произведения Шостаковича. По их мнению, в храме может исполняться только церковная музыка.

    Спас на Крови является филиалом музея-памятника «Исаакиевский собор». В администрации «Исаакиевского собора» на запрос портала подтвердили отмену концерта по техническим причинам.