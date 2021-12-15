«Исаакиевский собор» отменил концерт Шостаковича. До этого монархисты назвали его произведения безобразием

В петербургском музее Спасе на Крови отменили концерт фестиваля «Площадь искусств» по техническим причинам, сообщили в администрации музея-памятника «Исаакиевский собор» 14 декабря. Об этом написала «Фонтанка.ру».

На фестивале «Площадь искусств» должна была исполняться музыка Дмитрия Шостаковича. Произведения композитора планировал исполнять Концертный хор Санкт-Петербурга под управлением Владимира Беглецова — 10 поэм на стихи революционных поэтов конца XIX — начала XX века.

По информации портала, против концерта в Спасе на Крови развернулась целая кампания. Активисты призвали «русских православных людей, традиционалистов», консерваторов, монархистов «не допустить безобразия», под чем они подразумевали революционные произведения Шостаковича. По их мнению, в храме может исполняться только церковная музыка.

Спас на Крови является филиалом музея-памятника «Исаакиевский собор». В администрации «Исаакиевского собора» на запрос портала подтвердили отмену концерта по техническим причинам.