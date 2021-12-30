«Ирония судьбы» стала самым любимым новогодним фильмом россиян
«Ирония судьбы» стала самым любимым новогодним фильмом россиян по данным IVI
Стало известно, какой новогодний фильм стал самым популярным среди россиян для просмотра в праздничную ночь на 1 января. Самой востребованной картиной по традиции стала «Ирония судьбы, или С легким паром!» режиссера Эльдара Рязанова.
Такие данные следуют из сведений поисковой системы онлайн-кинотеатра IVI за прошлый год. Кроме советского кинохита, в тройку лидеров оказался фильм «Один дома» Криса Коламбуса и «Иван Васильевич меняет профессию» Леонида Гайдая, сообщил РЕН ТВ.
Именно «Иронии судьбы» отдали предпочтение больше половины российских пользователей — 58,5%. От следующих по популярности фильмов наблюдается достаточно большой отрыв — «Один дома» выбрали 17% зрителей, а «Иван Васильевич меняет профессию» — 13%.
Недавно стало известно, что легендарная киностудия «Мосфильм» сделала любителям своих фильмов новогодний подарок. Там открылась экспозиция, посвященная фильму «Ирония судьбы». Специалисты восстановили квартиру Нади, в которой снималась комедия. Для этого использовался оригинальный реквизит, были задействованы реальные планы декораций для съемок в 70-е годы прошлого века. Киновыставка доступна на протяжении всех новогодних праздников.