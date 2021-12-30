«Ирония судьбы» стала самым любимым новогодним фильмом россиян

Стало известно, какой новогодний фильм стал самым популярным среди россиян для просмотра в праздничную ночь на 1 января. Самой востребованной картиной по традиции стала «Ирония судьбы, или С легким паром!» режиссера Эльдара Рязанова.

Такие данные следуют из сведений поисковой системы онлайн-кинотеатра IVI за прошлый год. Кроме советского кинохита, в тройку лидеров оказался фильм «Один дома» Криса Коламбуса и «Иван Васильевич меняет профессию» Леонида Гайдая, сообщил РЕН ТВ.

Именно «Иронии судьбы» отдали предпочтение больше половины российских пользователей — 58,5%. От следующих по популярности фильмов наблюдается достаточно большой отрыв — «Один дома» выбрали 17% зрителей, а «Иван Васильевич меняет профессию» — 13%.

Недавно стало известно, что легендарная киностудия «Мосфильм» сделала любителям своих фильмов новогодний подарок. Там открылась экспозиция, посвященная фильму «Ирония судьбы». Специалисты восстановили квартиру Нади, в которой снималась комедия. Для этого использовался оригинальный реквизит, были задействованы реальные планы декораций для съемок в 70-е годы прошлого века. Киновыставка доступна на протяжении всех новогодних праздников.