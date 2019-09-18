Ирландские ткачи вышили гобелен по мотивам «Игры престолов»

На гобелене представлены ключевые сцены из жизни главных персонажей культового сериала. Десятки мастеров вышивали его 1500 часов.

Полотно соткали по заказу туристического офиса Северной Ирландии, именно там снимали многие сцены из «Игры престолов». Работу подготовили специально для выставки во французском Байе.

Как признались создатели полотна, они хотели оживить интерес к истории, традициям, культурному наследию с помощью актуальной сегодня темы.

Работу повесили рядом с памятником средневекового искусства — гобеленом конца XI века из Байе. На нем изображены сцены битвы при Гастингсе и завоевание Англии. Ранее гобелен висел в Музее Ольстера в Белфасте.

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В 2018 году многие поклонники «Игры престолов» побывали на местах съемок сериала в Ирландии. Таким образом они принесли стране 60 миллионов фунтов стерлингов.