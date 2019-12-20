«Ирландец» может стать последним фильмом Мартина Скорсезе

Скорсезе отметил, что из дюжины кинозалов в одиннадцати идут супергеройские фильмы, «персонажи которых только и делают, что летают, врезаются во что-нибудь и разбиваются». Для других картин, таких как «Леди Берд» и «Сувенир», «совершенно нет места».

Я не знаю, сколько еще смогу сделать, может, и хватит уже. И этот фильм будет последним Мартин Скорсезе режиссер

77-летний режиссер добавил, что для него было важно доделать эту работу.

Премьера фильма «Ирландец» с Робертом Де Ниро и Аль Пачино в главных ролях состоялась в сентябре на Нью-Йоркском кинофестивале. В ноябре картина вышла в ограниченный прокат в США, Европе и Латинской Америке, позднее в том же месяце фильм стал доступен на Netflix. В российских кинотеатрах его не показывали.