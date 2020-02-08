Ирина Муравьева объяснила, почему не давала интервью

Сегодня российской актрисе Ирине Муравьевой исполнился 71 год. Она никогда не любила рассказывать о личной жизни с общественностью, однако некоторыми фактами из своей молодости актриса поделилась с журналистами.

Муравьева рассказала изданию StarHit, что с самого детства воспитывалась строгими родителями. При этом такое воспитание они считает правильным. Но, по ее словам, она так боялась родителей, что боялась сделать лишний шаг.

Родители были строгие. Я знала, что можно и особенно, что нельзя. А нельзя было ничего. Можно было делать только то, что нужно: ходить в школу заниматься музыкой, приносить хорошие отметки, дружить с хорошими девочками. Я почему редко давала интервью? Очень боялась сказать что-нибудь глупое. Или, наоборот, из-за известности распущу перья, а это будет так стыдно, родители покраснеют, мама скажет: «В своем ли ты уме, детка?» Ирина Муравьева Актриса

Расстроена актриса только одним — тем, что отец так и не похвалил ее ни за одну из ее работ. «Меня очень долго преследовал комплекс неполноценности. Я боялась, что я очень страшная, замуж точно не выйду. Я просто хотела играть в театре. О кино даже не думала. Папа вообще ни разу не сказал, хорошо я сыграла или нет. А мама после „Карнавала“ начала мной гордиться», — отметила Ирина Муравьева.

Ирина Муравьева родилась 8 февраля 1949 года в Москве в семье военного инженера. Ее отец во время войны освободил ее мать из нацистского плена в Германии, куда немцы увезли ее из Белоруссии. Она сыграла в фильмах «Карнавал», «Дуэнья», «Москва слезам не верит», «Самая обаятельная и привлекательная». С 1993 года артистка играет в Малом театре.