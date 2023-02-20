Культура 20 февраля 2023, 17:32 Ирина Безрукова оценила исполнительницу главной роли в сериале «Раневская» Кинопоиск

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Актриса театра и кино Ирина Безрукова рассказала, что начала смотреть сериал «Раневская» и осталась в полном восторге от игры Мариэтты Цигаль-Полищук, которая сыграла в нем главную роль. Об этом рассказало «ФедералПресс».

По мнению Безруковой, сериал понравится всем, кто знаком с творчеством Фаины Раневской и любит ее. При этом она не всматривалась в портретное сходство исполнительницы главной роли и ее героини, настолько Мариэтта Цигаль-Полищук была убедительна в своей игре.

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«Но то, как она двигается, какой у нее грим, в том числе пластический… Я ей поверила, потому что кино — это условность и не бывает двух идеально похожих людей. Иногда бывают очень похожие актеры, но они не доносят сути и энергии героини. А вот Мариэтте это удалось, и для меня это было очень приятно», — сказала Ирина Безрукова.

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Актриса также поделилась и своими творческими успехами. Недавно она снялась с Дмитрием Нагиевым и Ириной Старшенбаум в фильме под рабочим названием «Эскортница». Он должен выйти на экраны весной. Также Ирина Безрукова продолжает играть в театре и гастролировать. Сейчас актриса находится в Казахстане со спектаклем «Мечтать не вредно».