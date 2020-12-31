Ирина Апексимова опровергла слухи о слиянии двух театров на Таганке

Актриса Ирина Апексимова опровергла информацию о слиянии Театра на Таганке и театра «Содружество актеров Таганки». Недавно она стала директором двух этих культурных учреждений.

«На данный момент это два театра. И так будет до конца сезона. Никаких преобразований пока не будет. Планы сверстаны и у нас, и еще при Губенко. Поэтому никаких резких шагов не будет», — передает «Московский комсомолец» ее слова.

Если ранее актриса руководила только Театром на Таганке, то на днях ее назначили директором «Содружества». С новым коллективом Апексимова еще не знакома. У нее в планах в ближайшее время встретиться с руководством и изучить документы.

Режиссер Юрий Любимов зимой 1992 года приватизировал здание и обновил труппу Театра на Таганке, переведя актеров на контрактную основу. Однако некоторые с такими условиями не согласились и решили отделиться. Актеры попросили Николая Губенко возглавить новую труппу — «Содружество актеров Таганки». В конце лета 2020 года Николай Губенко скончался. Ему было 78 лет. Губенко известен по ролям в фильме «Пока фронт в обороне», «Дворянское гнездо», «Пришел солдат с фронта» и «Прошу слова».