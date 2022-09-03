Культура 03 сентября 2022, 00:54 Поделиться Telegram

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Viber Иранский фильм получил главный приз Московского международного кинофестиваля Иранский фильм «Без предварительной договоренности» получил главный приз ММКФ Unsplash

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Фильм «Без предварительной договоренности» взял главный приз Московского международного кинофестиваля (ММКФ). Иранского режиссера Бехрузу Шоайби вручили «Золотого Святого Георгия».

«Победили, как всегда, профессионализм и смелость, поэтому главный приз за лучший достается фильму „Без предварительной договоренности“ режиссера Бехруза Шоайби», — привел ТАСС слова председателя жюри актера Евгения Миронова.

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Лента иранского режиссера рассказывает историю женщины по имени Ясмин. Главная героиня картины после смерти отца возвращается из Германии в Иран. Там она узнает об оставленном ей наследстве. Поневоле Ясмин начинает заново узнавать город и размышлять о сущности человеческой жизни.

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«Для меня это действительно очень важно, очень приятно, но самое главное — это российский зритель и российская аудитория. Мне безумно приятно, что они смотрят мой фильм. Я очень рад, что мою ленту выбрали для участия в Московском кинофестивале», — отметил Шоайби.

Ранее его фильм получил приз Федерации киноклубов России.

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