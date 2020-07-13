Инвесторы подали иск на 50 млн рублей к братьям Андреасян после провала «Комы»

Компания «Марс Медиа» вложилась в создание российского фильма «Кома», но картина не окупилась. Теперь инвесторы хотят отсудить у создателей ленты 50 миллионов рублей.

Над «Комой» трудилась кинокомпания «Большое кино», принадлежащая Сарику и Гевонду Андреасянам. По словам второго, бюджет фильма составил 250 миллионов рублей. При этом в прокате ленте удалось собрать только 151 миллион рублей, пишет «Коммерсант».

В производство «Комы» вложились «Марс Медиа», КИТ и Fresh Film. Кроме того, Фонд кино предоставил создателям 40 миллионов рублей безвозвратно и 60 миллионов, которые будет необходимо отдать. Картина не собрала кассу, поэтому компания «Марс Медиа» подала иск на 50 миллионов в суд.

«Фильм провалился, и из-за коронавируса у нас слетело больше половины международных сделок по нему. Встал вопрос возврата инвестиций „Марс Медиа“», — рассказал Гевонд Андреасян.

Он добавил, что сейчас «Большое кино» уже практически урегулировал ситуацию с инвестором. Стороны обсуждают возврат инвестиций в том числе за счет телевизионных прав на фильм. Более того, продюсеры хотят попросить отсрочку возвращения денег у Фонда кино.