Инвалиды осудили фильм «Ведьмы»

Нечисть вынуждена надевать перчатки, чтобы скрывать видоизмененные конечности. На них не достает пальцев, что представляет собой одной из особенностей ведьм.

В связи с этим в соцсетях появился хештег #NotAWitch, он сопровождает посты с критикой.

«Эти особенности есть у многих детей и взрослых, это их жизнь. Нельзя высмеивать их», — пишут интернет-пользователи.

Помимо них фильм осудила благотворительная организация Reach, написала «Газета.ru». В киностудии Warner Bros заявили, что авторы кинокартины не хотели оскорбить зрителей изображением фантастических персонажей. По задумке художников, пальцы ведьм должны были напомнить им кошачьи когти.

Фильм «Ведьмы» Роберта Земекиса возглавила прокат в России и СНГ в первые выходные после премьеры. Фэнтези-комедия собрала 119,5 миллиона рублей. Главную роль сыграла американская актриса Энн Хэтэуэй. В книге Роальда Даля, которая легла в основу сюжета, ведьмы описываются как существа с когтями вместо ногтей и с квадратными ногами без пальцев.