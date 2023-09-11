Культура 11 сентября 2023, 15:45 «Интеррос», «Атомайз» и Эрмитаж будут выпускать NFT на предметы искусства ВЭФ

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Презентация проекта «Цифровое искусство» состоялась 11 сентября на площадке VIII Восточного экономического форума в Гостиной «Интерроса». Блокчейн-технологии будут использоваться в нем для сохранения, реставрации и продвижения культурного наследия России – в частности, предметов искусства из собрания Государственного Эрмитажа.

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Цифровые финансовые активы (ЦФА), выпущенные в формате NFT, будут содержать процесс реставрации картин, фресок и других музейных экспонатов. Инициирует создание токенов компания «Интеррос», а средства от их реализации будут направлены на реставрацию новых произведений.

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Партнерами проекта выступают блокчейн-платформа «Атомайз», которая возьмет на себя размещение и оборот созданных ЦФА, а также Росбанк, на ресурсах которого будет осуществляться идентификация пользователей. Это гарантирует защиту юридических прав участников проекта и будущих приобретателей токенов.

«Мы абсолютно уверены в том, что развиваемые «Интерросом» высокотехнологичные направления могут найти свое применение не только в бизнесе, но и в таких сферах, как наука, культура и благотворительность», – отметил генеральный директор компании «Интеррос» Сергей Батехин. «Мы рады, что нам удалось дать старт новому проекту, который создаст принципиально новые инструменты менеджмента культурного наследия страны и станет продолжением стратегии «Интерроса» и его основателя Владимира Потанина, направленной на развитие бизнеса во благо общества».

Пилотный проект включает в себя выпуск токенов на три фрески школы Рафаэля, которые реставрировались в Эрмитаже: «Венера и Амур на дельфинах», «Венера и Адонис» и «Венера, вынимающая занозу». В процессе работы промежуточные состояния фресок фиксировались и преобразовывались в продукт для NFT. Ценность этих ЦФА заключается в том, что только приобретатели смогут увидеть первоначальный облик картин, так как фрески уже подверглись реставрации. Так что эта история уникальная – в ней сохранен процесс, который больше никогда не повторится. И который, кстати, раскрывает множество секретов.

Проект крайне заинтересовал сообщество искусствоведов, например, Кирилл Гаврилин, зав. кафедрой Истории искусства и гуманитарных наук МГХПА им. С. Г. Строганова, член-корреспондент Российской академии художеств, член Ассоциации искусствоведов, член Творческого союза художников России, рассказал, что сканирование фрески «Венера, вынимающая занозу» показало, что поздняя запись XIX столетия перекрывает авторский красочный слой эпохи Возрождения, из-за чего последний вариант сюжета стал отличаться от первоначального.

«Это послойное исследование и восстановление слоя каждой эпохи в цифровом формате тоже может представлять особенный интерес, потому что очень часто менялись политические обстоятельства, замыслы художников, программа заказчика», – подчеркнул Кирилл Гаврилин. «Так что реставрация раскрывает нам тайны в области как искусства, так и истории».

Стать владельцем цифрового произведения искусства можно уже сейчас – у пользователей есть возможность покупать фреску полностью или по частям.

«На сайте вы выбираете тот сектор фрески, который хотите приобрести – соответственно, его стоимость будет более доступна, чем цена целой картинки», – объяснила генеральный директор «Атомайз» Екатерина Фроловичева. «После покупки своего «кусочка» вы получаете переработанные изображения, которые относятся именно к нему. Если вы соберете всю коллекцию, то у вас появится полное изображение фрески до и после реставрации».

Кроме того, все покупатели токенов получат членство в «Клубе цифровых меценатов» при Государственном Эрмитаже.

ВЭФ

На презентации нового проекта директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский добавил: «Мы в Эрмитаже – большие любители инноваций. И многие пилотные программы делали вместе с «Интерросом». Очередной проект посвящён использованию новейших технологий для развития музейного дела и создания совершенно уникальных продуктов. Эту новую юридическую, технологическую и новую искусствоведческую схему мы используем для того, чтобы и дальше создавать «Эрмитаж в облаках» – нашу резервную копию. Он будет виден со всех концов мира – через технологии, для которых не существует границ».

«Цифровое искусство» стало первым в России проектом по выпуску NFT, который осуществляется без участия зарубежных блокчейн-платформ и криптобирж – в соответствии с российским законодательством.