Интерактивный музей появится в сквере имени Мациевича

Отмечается, что в сквере также появится выставка под названием «История авиации в России». Там представят различные экспонаты по теме воздухоплавания. Помимо этого, там установят макет самолета Первой Мировой войны Farman F-16. Это все будет находиться в той части парка, где представлено прошлое авиации.

В современной зоне посетителей ждет парашютная площадка, мастер-класс по укладке парашюта, а также появится возможность полетать на авиасимуляторе.

Мероприятие запланировано на 15:00.