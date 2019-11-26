Интерактивный кот проведет экскурсии в московском Музее космонавтики

По информации сайта, экскурсии виртуального кота можно посмотреть в мобильном приложении «Васька и звездочка». Гида создали в 3D, чтобы заинтересовать детей младшего и среднего школьного возраста.

«Виртуальный гид поможет ребятам узнать больше о космосе и самых интересных экспонатах музея», — отметил сайт.

Кот Васька может рассказать о составе метеоритов и научить космическим терминам на русском и английском языках.

Приложение с виртуальным экскурсоводом нужно скачать в Google Play. Программа работает исключительно в музее. Воспользоваться им можно при помощи табличек с QR-кодами рядом с экспонатами. Если камеру телефона с приложением навести на одну из табличек, 3D-кот появится на экране.