Институт цвета Pantone выбрал главный цвет 2022 года — Very Peri. Это синий оттенок с добавлением фиолетово-красного подтона.

«Сочетающий в себе качества синего, но в то же время обладающий фиолетово-красным оттенком Pantone 17-3938 Very Peri демонстрирует энергичное, радостное настроение и динамичное присутствие, которое поощряет смелое творчество и образность», — опубликовали в Twitter компании слова исполнительного директора института Леатрис Эйсман.

Впервые Pantone цвет года не выбирали, а создали сами. Они ориентировались на происходящее в мире. При разработке цвета они обратились к цифровым технологиям, которые стали неотъемлемой частью жизни человека, а также к происходящему в метавселенной.

Вице-президент Института цвета Pantone Лори Прессман отметил, что общество продолжает использовать цвет как форму общения и способ выражения эмоций. Сложность нового синего оттенка с красно-фиолетовым подтоном Very Peri подчеркивает огромные возможности, которые открываются перед людьми.