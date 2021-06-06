Созданную из мусора арт-инсталляцию «Волна» показали в Краснодаре

В краснодарском арт-пространстве «Колос» 5 июня представили арт-инсталляцию «Волна», созданную российским художником-скульптором Владимиром Кандрой. Она полностью состоит из мусора, собранного на берегу Черного моря.

Создатель объекта рассказал изданию «Кубань 24», что это самая большая инсталляция из мусора в мире. Ее вес составляет три тонны, высота — 5,5 метров.

«Чтобы обратить внимание на проблему экологии, я собрал на побережье Черного моря мусор, из которого сделал арт-объект в виде 5,5 метровой волны. Проект далее будет выставлен на площадках крупных городов России, Европы, Америки, Эмиратах», — написал в Instagram художник.

Впоследствии инсталляцию будет выставлена на побережье Черного моря в назидание отдыхающим.

Школьники подмосковного Долгопрудного приняли участие в соревновательном забеге по сбору мусора на территории парка в рамках фестиваля «Всероссийский плоггинг РДШ». Они собрали более полутонны мусора.