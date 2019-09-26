Иностранным туристам не закроют «Царское село»

Государственный музей-заповедник «Царское село» не будет ограничивать число иностранных туристов в рамках регулирования туристических потоков. СМИ ранее сообщали о возможном введении ограничений для посещения ряда федеральных музеев.

В ответ министерство культуры России распространило соответствующее разъяснение. Ведомство подчеркнуло, что китайские туристы, представляющие страну стратегического партнера России, являются желанными гостями музея. Минкульт подчеркнул, что нужно сделать все возможное, чтобы и российские и китайские туристы имели доступ к культурному наследию и не стояли долгие часы в очередях. Документ процитировал ТАСС.

Минкульт отказался ограничивать китайских туристов в «Царском селе» Подробнее

Об отсутствии планов по ограничению посещений музеев заявила и заместитель министра культуры Алла Манилова во время рабочего визита в Тулу. Она сообщила «Интерфаксу», что ведомство рассчитывает на приток иностранных туристов в российские регионы.

«Туристы из различных стран мира являются желанными для российских музеев, никаких ограничительных мер для них не предусматривается», — сообщила заместитель министра культуры РФ Алла Манилова.

Тем не менее, по данным ТАСС, она поручила руководителю департамента музеев Минкультуры Владиславу Кононову урегулировать поток иностранных туристов.

«Одна из ключевых проблем — это введение регуляторов потоков [туристов] и обеспечение доступа граждан к нашему культурному наследию», — сказала Манилова.

Она предложила определить дни недели, когда доступ в Царское село будет открыт для китайских туристов. По словам директор музея-заповедника «Царское Село» Ольги Таратыновой, одновременно безопасно находиться в Екатерининском дворце могут около 800 туристов.

«Если в прошлом году люди стояли в очереди два часа, то в этом году это уже почти четыре часа», — сказала она.