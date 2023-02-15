Культура 15 февраля 2023, 13:58 Иностранные книжные бестселлеры выпустят в России в пересказе «Коммерсант»: российские издательства выпустят иностранные бестселлеры в пересказе Unsplash

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Российские издательства перейдут на выпуск иностранных бестселлеров в формате саммари — пересказа без прямого цитирования. Как сообщил «Коммерсант», первой подобной книгой станут мемуары Принца Гарри, которую в новом формате готовы выпустить «Эксмо-АСТ» и Smart Reading.

Права на книгу принадлежат англо-американской компании Penguin Random House, которая прекратила работу в России после начала специальной военной операции.

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Генеральный директор «Эксмо» Евгений Капьев заявил, что в своем решении издательства опираются на закон о цитировании.

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«В саммари будут отражены ключевые идеи книги без использования отрывков из нее: автор саммари прочитала книгу на английском и пересказала своим языком», — пояснил он.

По словам главы издательства, подобный формат поможет решить проблему доступности для российских читателей главных книг рынка «нон-фикшн». Всего планируется выпустит три тысячи экземпляров книги.

Если для «Эксмо-АСТ» это первый подобный опыт, то Smart Reading выпускает саммари уже 10 лет. Краткий пересказ популярной литературы нон-фикшн пользуется популярностью у читателей, которые не готовы читать большие книги целиком. Шеф-редактор издательства Мария Копачевская подчеркнула, что теперь компания перейдет на выпуск книг, которые оказались недоступны для россиян.

Участники издательского рынка раскритиковали коллег. Главный редактор издательства Individuum Феликс Сандалов отметил, что пересказ без разрешения формально не нарушает закон, но так делать не стоит.

Юристы отметили, что если саммари большой книги займет от двух до трех страниц, то это можно считать описанием, но если пересказ окажется близким к тексту, то это можно трактовать как нарушение авторских прав, а значит, пиратство.