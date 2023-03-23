Культура 23 марта 2023, 18:55 Инна Шалыто покинула пост руководителя «Роскино»

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Пост генерального директора компании «Роскино» покинула Инна Шалыто. ВРИО гендиректора назначили ее первого заместителя Екатерину Наумову, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу организации.

Отмечается, что Шалыто покинула пост по личным обстоятельствам, она возглавляла компанию с конца апреля 2022.

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По данным газеты «Взгляд», за время руководства Шалыто были организованы Дни российского кино Russian Film Festival, которые прошли в 19 странах.

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