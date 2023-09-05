Культура 05 сентября 2023, 15:36 Инклюзивный форум «Территория РИТМа» прошел на Горьковском водохранилище

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На Горьковском водохранилище прошел инклюзивный форум «Территория РИТМа». Об этом сообщило «Время Н» со ссылкой на Telegram-канал председателя Заксобрания Нижегородской области Евгения Люлина.

Он рассказал, что в рамках мероприятия предприниматели со всей страны смогли поделиться своими социальными проектами. В частности, обсудили логистическую компанию, которая принимает на работу только инвалидов-опорников. Это проект уже реализован, но еще 70, представленных на форуме, вскоре могут быть претворены в жизнь.

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