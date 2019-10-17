Информация о господдержке российского кино станет открытой

По словам Мединского, база данных будет работать в открытом режиме и воспользоваться ей смогут все. В ней появится информация о том, какую сумму государство выделило на тот или иной фильм, при каких условиях, имя режиссера и выгодоприобретателя.

«То есть какова эффективность государственной поддержки. Мы полностью открываем все карты», — подчеркнул министр культуры.

Мединский отметил, что перед его ведомством стояла задача сделать кинорынок полностью прозрачным, чтобы выделенные на производство фильмов деньги доходили до кинокомпаний.

Также он пообещал создать такую же систему для показа фильмов на стриминговых платформах, чтобы создатели картины понимали, сколько они получат отчислений за авторские права.