Инесса Юрченко возглавила «Ленфильм»

Инесса Юрченко официально назначена главой киностудии «Ленфильм». Она намерена вывести студию из экономического и творческого кризиса.

В интервью газете «Петербургский дневник» Юрченко рассказала, что студия сейчас находится в тяжелом положении, но у нее есть план по спасению концерна. Она пока не стала подробно о нем рассказывать.

«Я должна войти в курс дел на „Ленфильме“, встретиться с коллективом — в общем, понять все внутренние проблемы студии. И только после будет понятно, какие шаги нужно делать», — рассказала Юрченко.

Она добавила, что самое главное для нее — это заручиться поддержкой сотрудников «Ленфильма». Юрченко пояснила, что все привыкли к тому, что все проблемы решаются государством, которое «раздаст все долги и спасет», но, по ее мнению, студия должна справиться сама, так как это акционерное общество.

«Вообще, наши люди после страшной войны страну восстановили, поэтому я верю, что „Ленфильм“ мы поднимем», — заключила новая глава киностудии.

В декабре 2019 года совет директоров АО «Киностудия „Ленфильм“» решил отправить в отставку Эдуарда Пичугина, который на тот момент занимал пост генерального директора.