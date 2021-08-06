Индустрия создания сериалов в России столкнулась с проблемами

Индустрия производства сериалов столкнулась с дефицитом кадров из-за роста сервисов. По мнению режиссера Федора Бондарчука, из этой ситуации есть один выход — образование.

Из-за появления множества видеосервисов, появился огромный дефицит кадров. Но если сейчас в университеты на режиссера желающих поступить много, то на профессию сценариста — нет. О трудностях в киноиндустрии написал «Коммерсант».

В 2017 году Бондарчук даже запустил с партнерами из компании «Водород» киношколу «Индустрия», чтобы вырастить новое поколение кинематографистов. Но и здесь возникли проблемы. Очень сложно организовать учебный процесс в киношколе, когда действующие режиссеры, сценаристы и продюсеры активно заняты в производстве, отметил в разговоре с изданием Бондарчук.

Один из бывших студентов «Индустрии» жаловался, что участники первого набора должны были получить диплом в 2019 году, однако произошло это только в 2021. Многие из выпускников уже сняли сериалы для видеоплатформ.

Федор Бондарчук добавил, несмотря на востребованность киношкол и школ при студиях, они не закрывают все потребности индустрии.