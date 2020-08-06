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    06 августа 2020, 17:20

    Иммерсивное шоу с героями известных авторов запустили в Петербурге

    Дарья Морозова

    Уникальное иммерсивное шоу запустили в Санкт-Петербурге. Зрители смогут посмотреть спектакль по мотивам книг русских классиков. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

    По данным РИА ФАН, мероприятие проводится из домов в центре города. Зрители смогут сами поучаствовать в представлении и повлиять на его ход. В процессе они окунутся в творчество Федора Достоевского, Александра Пушкина, Даниила Хармса.

    «Сергей Есенин — действующее лицо в иммерсивном шоу. Там есть собирательные образы Чекиста, Распутина, Раскольникова», — рассказал корреспондент.

    Новости SMI.FM