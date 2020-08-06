Иммерсивное шоу с героями известных авторов запустили в Петербурге

По данным РИА ФАН, мероприятие проводится из домов в центре города. Зрители смогут сами поучаствовать в представлении и повлиять на его ход. В процессе они окунутся в творчество Федора Достоевского, Александра Пушкина, Даниила Хармса.

«Сергей Есенин — действующее лицо в иммерсивном шоу. Там есть собирательные образы Чекиста, Распутина, Раскольникова», — рассказал корреспондент.