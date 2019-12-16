Имя Георгия Данелии присвоили высшим курсам сценаристов и режиссеров
Высшим курсам сценаристов и режиссеров (ВКСР) присвоили имя Георгия Данелии. Об этом рассказала ректор курсов, заслуженный деятель искусств РФ Вера Суменова, сообщил ТАСС.
По ее словам, решение было принято еще 12 декабря, написал сайт газеты «Аргументы и факты».
«Решение Союзом кинематографистов и Министерством культуры РФ о присвоении Высшим курсам сценаристов и режиссеров имени Георгия Николаевича Данелии принято», — сказала Суменова.
Всенародно любимый режиссер Георгий Данелия был выпускником первого набора Высших режиссерских курсов, а с 1967 года — художественным руководителем Высших курсов сценаристов и режиссеров, а также руководителем мастерских ВКСР.