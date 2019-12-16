Имя Георгия Данелии присвоили высшим курсам сценаристов и режиссеров

По ее словам, решение было принято еще 12 декабря, написал сайт газеты «Аргументы и факты».

«Решение Союзом кинематографистов и Министерством культуры РФ о присвоении Высшим курсам сценаристов и режиссеров имени Георгия Николаевича Данелии принято», — сказала Суменова.

Всенародно любимый режиссер Георгий Данелия был выпускником первого набора Высших режиссерских курсов, а с 1967 года — художественным руководителем Высших курсов сценаристов и режиссеров, а также руководителем мастерских ВКСР.