Имена лауреатов госпремии за вклад в литературу и искусство объявили в Кремле

Государственную премию за вклад в развитие отечественной культуры и просветительскую деятельность получил Григорий Алфеев (митрополит Иларион). Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Об этом сообщила «Национальная служба новостей» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Алфеев создал 148 литературных и научных трудов на 23 языках. Митрополит также на протяжении 12 лет ведет телепередачу «Церковь и мир» и является автором более 80 документальных фильмов о музыкальной культуре.

Государственной премией также была удостоена народная артистка РФ Хибла Герзмава. Герзмава получила премию за вклад в развитие отечественного и мирового оперного искусства. Певица занимается благотворительностью. Она помогает музыкальной школе в поселке Пицунда и музыкальному училищу имени Алексея Чичбы в городе Сухуме.

За вклад в развитие отечественной и мировой художественной культуры и эстетическое воспитание творческой молодежи премию получил Александр Рукавишников. Он носит звание народного художника РФ. Кроме того, Рукавишников заведует кафедрой скульптуры и композиции Московского государственного академического художественного института имени Сурикова.