«Имеют право»: Басилашвили оценил протест актеров Грузии из-за гастролей российского театра

Ранее СМИ сообщили, что несколько актеров Грузинского кутаисского театра имени Ладо Месхишвили провели акцию протеста из-за гастролей московского театра «У Никитских ворот». Грузинские артисты раздали пришедшим на спектакль зрителям стикеры «Россия — оккупант».

Артист Олег Басилашвили заявил, что актеры Грузии имеют право выражать свою позицию.

«Ну, а как вы думаете, актеры вообще не должны выражать свое мнение? Им платят деньги, и пляши под любую дудку, — так, что ли? У актеров есть свое собственное мнение по тому или иному политическому или не политическому вопросу. Они имеют право выражать свое мнение определенным способом или нет? Я думаю, что по Конституции Грузии, которая там существует, наверное, имеют — как и любой гражданин грузинского государства», — сказал он.

В свою очередь, руководитель Кутаисского театра Коте Абашидзе считает протест неприемлемым. По его словам, политика не должна разрушать дружбу театров.

Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений, диалог между странами поддерживался в рамках Женевских дискуссий и на Пражских переговорах, проводимых с 2012 года. Отношения прекратились после того, как в 2008 году российское правительство признало суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Власти Грузии намерены вернуть территории мирным путем.