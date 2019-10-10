IMDb включил «Джокера» в топ-10 фильмов всех времен

«Джокер» Тодда Филлипса попал в десятку лучших фильмов по версии IMDb. В рейтинге фильм стоит рядом со «Списком Шиндлера» и «Криминальным чтивом».

Крупнейшая в мире база данных и веб-сайт о кинематографе обновил свой чарт 250 лучших фильмов. Вышедший на российские экраны 3 октября «Джокер» занимает в нем девятое место.

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В тройке лидеров — «Побег из Шоушенка» Фрэнка Дарабонта и две части «Крестного отца» Фрэнсиса Форда Копполы. В топ-5 также попали «Темный рыцарь» Кистофера Нолана и «12 разгневанных мужчин», снятые в 1957 году Сидни Люмет.

Во второй пятерке «Список Шиндлера», «Властелин колец: Возвращение короля», «Криминальное чтиво», «Джокер» и «Хороший, плохой, злой».

Образ главного злодея Готэма на этот раз воплотил Хоакин Феникс. Сюжет нового фильма о Джокере рассказывает, как антагонист Бэтмена выбрал дорогу зла и насилия.

Картину, собравшую в России за премьерные выходные почти 664 миллиона рублей, назвали достойной «Оскара» за исполнение главной роли, режиссерскую работу, музыку и роль второго плана.