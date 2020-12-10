IMDb назвал топовые сериалы 2020 года

Первое место кинокритики отдали фантастическому боевику про супергероев «Пацаны». Сериал снял Amazon по одноименному комиксу. Следом идут две работы от Netflix. Это испанская криминальная драма «Бумажный дом» и немецкий сериал «Тьма». Последний заинтересовал зрителей большим числом действующих лиц и сюжетными переплетениями.

В пятерке лучших также числятся криминальная драма «Озарк» и сериал «Мандалорец» — одно из творений в рамках киновселенной «Звездные войны».

Шестое место в списке занял «Ход королевы», седьмую строчку — «Академия «Амбрелла». В рейтинге также упомянуты «Мир Дикого Запада», «Ведьмак», «Корона» и «Король тигров: Убийство, хаос и безумие».

Internet Movie Database (IMDb) — крупнейшая в мире база данных о кинематографе. В ней хранится информация о более чем шести миллионах фильмов, телесериалов и отдельных их серий, а также о 10 миллионах актеров, режиссеров, сценаристов и других работниках киноиндустрии. Сервис IMDb насчитывает 200 миллионов уникальных посетителей в месяц.