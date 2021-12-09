IMDb назвал самые популярные фильмы и сериалы года

IMDb опубликовал рейтинги самый популярных фильмов и сериалов 2021 год. Первое место в категории кино заняла «Дюна», а лидером в категории сериалы стал «ВандаВижен». Рейтинг собрали на основании просмотров их страницы на сайте и в приложении сервиса.

На втором месте в категории кино оказался «Отряд самоубийц», а третье место заняла картина «Вечные». Четвертое и пятое места достались фильмам «Мортал Комбат» и «Лига Справедливости». В список из 10 лучших кино также вошли «Годзила против Конга», «Черная вдова», «Армия мертвецов», «Круэлла» и «Шан-Чи и легенда десяти колец».

Второе место в категории сериалы заняла история «Локи», а третье места получила «Игра в кальмара». На четвертом месте оказался «Сокол и Зимний солдат», пятое место заняли «Бриджертоны». В топ-10 самых популярных сериалов по версии IMDb вошли также «Ходячие мертвецы», «Мейр из Исттауна», «Тень и кость», «Кобра Кай» и «Люцифер».

Самый высокий рейтинг среди фильмов получили «Дюна» (8,2) и «Лига справедливости» (8,1). Среди сериалов отметку в восемь баллом преодолели сразу пять картин: «Кобра Кай» получил рейтинг 8,6, «Мейр из Исттауна» — 8,5, «Локи» — 8,3, а «Люцифер» и «Игра в кальмара» — 8,1.