Культура 02 февраля 2023, 12:15 Игру Tomb Raider хотят адаптировать под киновселенную

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Компания Amazon собирается сделать целую киновселенную из игры Tomb Raider. Об этом сообщил «Ридус».

Про Лару Крофт снимут сериал, а потом и полнометражный фильм. По заявлению создателей, они хотят построить мир Tomb Raider. В итоге должна получиться франшиза, вроде тех, что делает Marvel. Она должна будет охватить игры, фильмы, комиксы.

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Шоураннер и главная сценаристка версии Tomb Raider от Amazon — актриса Фиби Уоллер-Бридж. В ее фильмографии картины «Дрянь» и «Сожители». Продюсером сериала будет Дмитрий М. Джонсон. Он уже заявил о желании также адаптировать игры Life is Strange и Disco Elysium.