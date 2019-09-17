«Игра престолов» взяла 10 наград на «Эмми-2019»

Спортивный документальный фильм National Geographic «Фри-соло» взял все семь наград, на которые был номинирован. «Удивительная миссис Мейзел» одержала шесть побед в своих номинациях.

Энтони Бурден получил посмертную награду за работу для CNN «Энтони Бурден: «Части неизвестны». Награды также получили телепрограмма «Queer Eye» и сериал «Наша планета» производства Netflix. Лента «Покидая Неверленд» также получила статуэтку.

Писатель, сценарист и продюсер Норман Лир стал старейшим лауреатом премии «Эмми». Жюри выбрало его победителем в категории Creative Arts в возрасте 97 лет.

Лир победил как исполнительный продюсер развлекательной телепередачи на ABC, в которой были воссозданы некоторые эпизоды его популярных сериалов прошлых лет «Все в семье» и «Джефферсоны».

Церемония Creative Arts Awards проходила в Лос-Анджелесе. Основная часть премий Американской телеакадемии будет вручена в воскресенье, 22 сентября.