  • «Игра престолов» взяла 10 наград на «Эмми-2019»

    17 сентября 2019, 01:57

    Валерия Шафирко

    «Игра престолов» стала главным победителем конкурса «Эмми» в 2019 году в категории Creative Arts, получив 10 наград. Об этом сообщил ABC News.

    Спортивный документальный фильм National Geographic «Фри-соло» взял все семь наград, на которые был номинирован. «Удивительная миссис Мейзел» одержала шесть побед в своих номинациях.

    Энтони Бурден получил посмертную награду за работу для CNN «Энтони Бурден: «Части неизвестны». Награды также получили телепрограмма «Queer Eye» и сериал «Наша планета» производства Netflix. Лента «Покидая Неверленд» также получила статуэтку.

    Писатель, сценарист и продюсер Норман Лир стал старейшим лауреатом премии «Эмми». Жюри выбрало его победителем в категории Creative Arts в возрасте 97 лет.

    Лир победил как исполнительный продюсер развлекательной телепередачи на ABC, в которой были воссозданы некоторые эпизоды его популярных сериалов прошлых лет «Все в семье» и «Джефферсоны».

    Церемония Creative Arts Awards проходила в Лос-Анджелесе. Основная часть премий Американской телеакадемии будет вручена в воскресенье, 22 сентября.