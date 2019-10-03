Игра музыки и цвета в «Новом Иерусалиме»

Торжество музыки и цвета увидели гости подмосковного «Нового Иерусалима» 3 октября. Оперный исполнители и рок-музыканты вместе устроили яркий концерт на фоне картин, которые добавили цвета их музыке. Как в Истре подвели итоги подмосковного лета — в материале «360».

Увидеть известных оперных исполнителей и рок-музыкантов, вместе исполняющих классические произведения, можно было в музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим». Со сцены звучали знакомые арии в необычной аранжировке.

На одной сцене в рамках проекта Rock and Opera выступили ведущие солисты Большого театра и действующие музыканты из современных рок-групп. Зрители смогли насладиться шедеврами классической музыки в исполнении лучших оркестров России, а также увидеть картины знаменитых художников. На интерактивных панелях транслировались произведения русских живописцев — 90 шедевров из 11 музеев Подмосковья.

Концерт был уникален тем, что его поделили на несколько цветовых блоков. Каждый сопровождался картинами определенной цветовой гаммы. Все они эти произведения искусства представлены в МВК «Новый Иерусалим». Несколько дней назад здесь открылась выставка-сенсация «Цвет. 90 шедевров из музеев Подмосковья».

«Сегодня здесь открыта потрясающая выставка в честь 90-летия Подмосковья. Мы всех ждем, продолжаются наши подмосковные вечера. Пусть сейчас это не опен-эйры, но мы приглашаем всех в гости», — отметила руководитель Комитета по туризму Московской области в ранге министра Наталья Галкина.

Выставка представляет собой восемь залов, разделенных по цветовым блокам. Картины размещены именно по принципу цвета, такого не было нигде и никогда. Все эти шедевры можно увидеть в одном месте. Выставка продлится до 29 марта.

«В любой картине самое главное — это цвет и музыка. Цвет — он ведь для каждого человека разный. Сколько художников, столько красных, зеленых, синих, желтых оттенков. Люди, которые любят и ценят музыку, услышат ее в каждой картине. И сегодня мы предприняли первую робкую попытку объединить картины по цвету — это смелая попытка. Мы хотели, чтобы каждая картина запела, зазвучала. А получилось у нас или нет — могут сказать только зрители», — сказала вице-губернатор Подмосковья Наталья Виртуозова.

На концерте подвели итоги масштабного проекта «Лето в Подмосковье». Вице-губернатор Московской области отметила, что его цель — привлечь как можно больше туристов в регион.

«Самая главная задача нашей программы «Лето в Подмосковье» — это привлечь как можно больше людей в наш регион. Не только людей из других регионов, но и самих жителей Подмосковья. Мы редко едем из одного муниципалитета в другой. Цель программы — сделать так, чтобы область наполнилась людьми», — сказала Наталья Виртуозова.

Она добавила, что этим летом многие предпочли поехать не за границу, а в Подмосковье. Московскую область посетили гости из Москвы, Калуги, Тулы, Ярославля и других городов.

«Я считаю, что с помощью нашей программы «Лето в Подмосковье» мы сделали несколько шагов вперед. Мы видим это по нашим гостиницам, ресторанам — этим летом они были заполнены. Для нас это большая победа», — сказала вице-губернатор.

Этот проект объединил все муниципалитеты области. На протяжении всего лета там проводили спортивные, гастрономические и культурные мероприятия.

«„Лето в Подмосковье“ — это большая программа, объединяющая в себе туристические маршруты, невероятные концерты на всей территории нашего Подмосковья. И сегодня наш заключительный в этом сезоне концерт „Подмосковные вечера“, на котором мы и подводим итоги нашего лета», — сказала Наталья Галкина.

Источник фото: телеканал «360»

Она заявила, что в следующем году программа продолжится и будет расширена.

«Это был наш первый шаг. В следующем году нужно быть более открытыми. Мне очень хочется, чтобы на следующий год у нас было больше людей, туристов, гостей, которые к нам приезжают и посещают наши мероприятия, города, наши события, наши музеи», — добавила Галкина.

Среди самых значимых мероприятий прошедшего лета Наталья Галкина назвала фестиваль «Сыр. Пир. Мир», который собрал более 100 тысяч людей, благотворительные велозаезды, которые познакомили участников с городами области, а также фестиваль Чайковского в Клину.