Игорь Николаев выложил фото без усов

Певец и композитор Игорь Николаев опубликовал фотографию, на которой он коротко подстрижен и не носит усы. Фото появилось в Instagram артиста.

На снимке музыкант изображен в военной форме. Так он поздравил подписчиков с Днем защитника Отечества 23 февраля. Рядом для сравнения помещено современное фото Николаева.

Певец предложил найти 10 или 11 отличий на снимках. Большинство подписчиков нашли лишь половину из списка: прическа, усы, очки, бейдж и форма. Некоторые посчитали, что одно из отличий — возраст исполнителя. Сам он отгадку не написал.

Одна из поклонниц певца отметила, что Николаев стал «красивее, сексуальнее, мужественнее». «Маэстро, Вы не меняетесь!» — вторит ей другая пользовательница.

Ранее исполнитель Лев Лещенко предложил украинской певице Maruv переехать в Россию и спеть с ним дуэтом. Это произошло на волне критики, которая обрушилась на певицу из-за ее поздравления на 23 февраля. На Украине День защитника Отечества упразднили в 2014 году. Вместо него 14 октября официально празднуют День защитника Украины.