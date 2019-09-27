  • Игорь Николаев показал неизданное видео с молодой Пугачевой

    27 сентября 2019, 16:46

    Алена Макаренко

    Российский композитор Игорь Николаев поделился с подписчиками в Instagram ранее неизвестной видеозаписью с певицей Аллой Пугачевой. Об этом сообщило ИА Nation News.

    На кадрах примадонна исполняет композицию «Прости, поверь». Николаев написал под постом, что раньше не встречал эту запись.

    «Очень трогательно!» — добавил он.

    Пугачева прогуливается по городу, а еще представлены фрагменты записи из студии.

    Поклонники оценили выступление известной певицы.

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    «Как не хватает таких песен, таких исполнителей, певцов, певиц!!!», «Какой приятный голос у Аллы Борисовны, песня отличная», — написали поклонники.

    Пугачева впервые исполнила «Прости, поверь» в сентябре 1985 года на концерте «Алла Пугачева представляет…». Тогда вместе с ней на сцену вышло шведское трио Herreys. После этого примадонна включила эту композицию в репертуар других концертов. Кроме того, песня вошла в восьмой студийный альбом музыкальной исполнительницы.