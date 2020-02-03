Игорь Матвиенко: музыканты недополучают внимания со стороны наших министерств

«Речь идет и о концертных залах, и о репетиционных базах, и об образовании», — уточнил продюсер.

Отмечается, что в последнее время большую популярность набирают поющие телеведущие и комики. Матвиенко пояснил, что это общемировая тенденция, когда популярные люди с армией подписчиков в соцсетях монетизируют свою творчество на пространствах Сети. Как пример он привел поп-диву Ольгу Бузову, которая намерена представлять Россию на песенном конкурсе Евровидение.

«Талантливые артисты, музыканты, которые всю жизнь этому учились, не могут даже выпустить какой-то трек, пробиться, потому что у них нет этого миллиона подписчиков», — выразил сожаление собеседник информагентства.