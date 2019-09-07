Игорь Крутой засмущался во время танца с Егором Кридом

Композитор и продюсер Игорь Крутой потанцевал вместе с певцом Егором Кридом во время вечеринки. Правда, зажечь на сцене не получилось, так как это искусство — «слабая сторона его творческой жизни». Видеозапись он выложил в Instagram.

На кадрах видно, что 65-летний композитор вышел на сцену вместе с Кридом. Там музыкант предложил продюсеру повторять за ним движения под песню «Крутой».

«Вы помните танец?» — поинтересовался певец.

Продюсер сначала повторял ритмичные движения за Кридом. Тем не менее выступление длилось недолго. Крутой вскоре смущенно прижал руки к лицу и потом просто кивал под музыку.

«Танцы — не самая сильная сторона моей творческой жизни», — оправдался Крутой.

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Крид поддержал композитора. Он заявил, что и сам не помнит, что нужно делать дальше.

Подписчики тоже поняли композитора: «Вы и без танцев Крутой», «Такой Крутой и такой скромный талантище». А @atomi_life дал совет: «Танцуйте и представьте, что вас никто не видит».