Игорь Крутой засмущался во время танца с Егором Кридом
На кадрах видно, что 65-летний композитор вышел на сцену вместе с Кридом. Там музыкант предложил продюсеру повторять за ним движения под песню «Крутой».
«Вы помните танец?» — поинтересовался певец.
Продюсер сначала повторял ритмичные движения за Кридом. Тем не менее выступление длилось недолго. Крутой вскоре смущенно прижал руки к лицу и потом просто кивал под музыку.
«Танцы — не самая сильная сторона моей творческой жизни», — оправдался Крутой.
«Я не собирался становиться композитором»: Игорь Крутой рассказал о пути к популярностиПодробнее
Крид поддержал композитора. Он заявил, что и сам не помнит, что нужно делать дальше.
Подписчики тоже поняли композитора: «Вы и без танцев Крутой», «Такой Крутой и такой скромный талантище». А @atomi_life дал совет: «Танцуйте и представьте, что вас никто не видит».