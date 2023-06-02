Культура 02 июня 2023, 18:47 Игорь Бутман заявил, что у современных музыкантов больше возможностей в джазе

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Современные музыканты, которые отдаются джазу, имеют больше возможностей. Таким мнением поделился с «Петербургским дневником» наставник Академии творческих индустрий «Меганом» Игорь Бутман.

По его мнению, раньше джазовых коллективов было гораздо меньше, буквально на пересчет. Сказывался дефицит информации и политическая обстановка. Теперь же у музыкантов гораздо больше возможностей.

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«Как правило, дорога в профессии джазового музыканта вела в обыкновенный ресторан, где ты играешь джаз или поп-музыку. Это не самая желаемая перспектива после долгого обучения, которому ты уделяешь несколько часов в день. Сейчас же ситуация изменилась. Перспектив много — от филармонии, концертных площадок, фестивалей и не только», — подчеркнул Игорь Бутман.

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