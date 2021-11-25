Игорь Бутман раскрыл музыкальные предпочтения Владимира Путина

Саксофонист Игорь Бутман рассказал, какую музыку предпочитает слушать российский лидер Владимир Путин. Музыкант отметил, что глава государства и сам умеет играть произведения знаменитого классика Иоганна Себастьяна Баха. Об этом написал сайт NEWS.ru.

Несмотря на сильную загруженность, Путин находит время для занятия музыкой. Бутман полагает, что российскому лидеру больше всего нравится джаз классиков. Среди самых популярных он назвал Фрэнка Синатру, Луи Армстронга, Гленна Миллера, Эллу Фицджеральд, Дейва Брубека, сообщила «Экономика сегодня».

«Мы играли и джаз, и классику на этих концертах, где нас слышал Владимир Владимирович, играли свои собственные произведения. Я думаю, не только нас он слушал, в его музыкальной коллекции, наверно, есть хорошие зарубежные диски», — заключил саксофонист.