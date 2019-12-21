Игги Поп получит «Грэмми»

Кроме «живой легенды» рок-музыки, награду получат и другие артисты. В частности, «Грэмми» получит исполнитель кантри и фолка Джон Прайн, соул-певица Роберта Флэк, композитор и певица Розетта Тарп, ритм-энд-блюз музыкант Айзек Хейз, рок-группа «Чикаго» и хип-хоп группа Public Enemy.

Как сообщил сайт издания, церемония награждения пройдет в Калифорнии, США. Она назначена на 8 апреля 2020 года.

В 2019 году Игги Поп выпустил свой очередной альбом. Это 18-я пластинка по счету. Сольник под бунтарским названием Free Игги Поп выпустил в сентябре 2019 года. В пластинку вошли десять композиций рок-легенды.

Сейчас певцу 72 года. На сцене он с 1965 года. Игги Поп общепризнан как один из самых динамичных исполнителей всех времен. На сцену он традиционно выходит с голым торсом. И, кстати, это именно он придумал такую штуку, как stage dive — прыжок со сцены на руки толпе.