Идрисовскую пещеру в Башкирии очистят от граффити

Число надписей, оставленных туристами, достигло 320. Некоторые из них оставлены 20 лет назад. Граффити обнаружились даже на участках, где сохранились наскальные изображения древности.

Отмечается, что летом здесь проходит до тысячи туристов в день.

Специалисты Научно-производственного центра по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия Башкирии и сотрудники музея-заповедника «Пещера Шульган-Таш» побывали в пещере и оценили масштабы ущерба по инициативе руководства геопарка «Янган-Тау».

Идрисовская пещера является памятником археологии федерального значения. В ее окрестностях зафиксировано 14 групп наскальных изображений, оставленных, скорее всего, древними людьми.