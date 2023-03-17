Культура 17 марта 2023, 15:47 «Идея родилась у Штрауса под впечатлением от России»: режиссер Коняев — о постановке «Летучая мышь»

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Режиссер Игорь Коняев в разговоре с «Петербургским дневником» объяснил, почему решил взяться за постановку оперетты «Летучая мышь», премьера которой состоится в Театре музыкальной комедии.

По словам режиссера, поставить данную оперетту был не его выбор, а выбор театра. Однако он поддержал идею, поскольку считает Иоганна Штрауса прекрасным композитором.

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«В театре решили, что надо попробовать, и я с радостью согласился. Потому что, во-первых, этот материал хорош, а во-вторых, сам Штраус прекрасен. И главное — я убежден, что идея „Летучей мыши“ родилась у Штрауса под впечатлением от России», — сообщил Коняев.

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Режиссер добавил, что в случае с «Летучей мышью» он не переписывал текст и не менял время действия, а лишь перенес все происходящие в спектакле события в Россию.