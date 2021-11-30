Блогер и кинокритик BadComedian (Евгений Баженов) обсудил с «Газетой.ru» идею хабаровского губернатора Михаила Дегтярева снять вестерн о краже золота для привлечения туристов в регион.

«Идея хорошая, вопрос реализации», — отметил блогер.

Он напомнило о вестерне Никиты Михалкова «Свой среди чужих, чужой среди своих». Этот фильм, по словам Баженова, получился замечательным. При этом BadComedian усомнился, что туристы будут чаще приезжать в Хабаровский край после выхода картины на тему, предложенную Дегтяревым.

«Я не особо верю в такой туризм, что из-за одного фильма так будет работать», — подытожил собеседник издания.