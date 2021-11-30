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    30 ноября 2021, 17:58

    «Идея хорошая, вопрос реализации». BadComedian — об идее Дегтярева снять вестерн для привлечения туристов

    Блогер BadComedian назвал хорошей идею Дегтярева снять вестерн для привлечения туристов

    Артур Блянихов

    Блогер и кинокритик BadComedian (Евгений Баженов) обсудил с «Газетой.ru» идею хабаровского губернатора Михаила Дегтярева снять вестерн о краже золота для привлечения туристов в регион.

    «Идея хорошая, вопрос реализации», — отметил блогер.

    Он напомнило о вестерне Никиты Михалкова «Свой среди чужих, чужой среди своих». Этот фильм, по словам Баженова, получился замечательным. При этом BadComedian усомнился, что туристы будут чаще приезжать в Хабаровский край после выхода картины на тему, предложенную Дегтяревым.

    «Я не особо верю в такой туризм, что из-за одного фильма так будет работать», — подытожил собеседник издания.