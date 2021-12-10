Фильм «Мьюзик» певицы Сии признали худшим в 2021 году

Фильм «Мьюзик» певицы Сии признали самой худшей работой уходящего года. Список неудачных кинолент составило издание Entertainment Weekly.

Лидером антирейтинга стал фильм «Мьюзик», ставший режиссерским дебютом певицы Сии. Вторую строчку заняла работа Гая Ричи «Гнев человеческий». Замкнула тройку лента «Воспоминания» режиссера Лизы Джой. Также среди худших оказались фильмы «По наклонной», «Поступь хаоса» и «Дорогой Эван Хансен».

Самым лучшим фильмом 2021 года назвали драму «Лакричная пицца». Режиссером ленты стал Пол Томас. Вторую строчку рейтинга отдали картине «Власть пса», а на третьем месте оказался анимационный документальный фильм «Побег».

Еще в перечне лучших работ значатся такие фильмы, как «Незнакомая дочь», «Сядь за руль моей машины», «Рыцари справедливости» и «Камон Камон». Отметили также ленты «Параллельные матери» и «Красная ракета».

Ранее самые популярные фильмы и сериалы уходящего года назвал IMDb. Первое место в категории кино заняла «Дюна», а лидером среди сериалов стал «ВандаВижен».