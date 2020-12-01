Худруком ленты «Микулай» с Сухоруковым в главной роли станет Бекмамбетов
Российский и казахстанский кинорежиссер Тимур Бекмамбетов станет художественным руководителем на съемках картины «Микулай», главные роли в которой исполнят актеры Виктор Сухоруков и Варвара Шмыкова, пишет ИА Nation News.
Отмечается, что режиссером ленты будет Ильшат Рахимов, для которого эта работа является дебютной. Он рассказал, что его фильм раскроет проблему исчезновения малых народов. По словам Ильшата, она не теряет свою актуальность в «период глобализации».
С проектом уже ознакомились на питчинге дебютов в Министерстве культуры РФ в понедельник, 30 ноября.