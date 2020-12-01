Худруком ленты «Микулай» с Сухоруковым в главной роли станет Бекмамбетов

Отмечается, что режиссером ленты будет Ильшат Рахимов, для которого эта работа является дебютной. Он рассказал, что его фильм раскроет проблему исчезновения малых народов. По словам Ильшата, она не теряет свою актуальность в «период глобализации».

С проектом уже ознакомились на питчинге дебютов в Министерстве культуры РФ в понедельник, 30 ноября.