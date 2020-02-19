    19 февраля 2020, 15:00

    Худрук Театра сатиры не ищет себе преемника

    Анастасия Кременчугская

    Александр Ширвиндт, художественный руководитель Московского театра сатиры, опроверг слухи о том, что ищет себе преемника. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.

    Ранее в сети появились слухи о том, что для Театра сатиры ищут худрука. И одна из возможных кандидатур — актер и режиссер Сергей Газаров.

    «Никого я не выбираю и не ищу, театр не частная лавочка. Не хватало еще, чтобы я преемников искал. Преемников не существует», — приводит «Газета.ru» слова Ширвиндта.