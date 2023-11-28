Культура 28 ноября 2023, 17:25 Худрук Райкин заявил, что неуспех для него страшнее смерти

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Худрук «Сатирикона» Константин Райкин представил на фестивале «Вперед к Островскому!» постановку «Грозы». Об этом сообщил «Петербургский дневник».

В столице спектакль встретили с большим восторгом. Райкин признался, что надеется повторить успех и в Петербурге. Он подчеркнул, что считает очень важным, чтобы зритель его принял и понял. И всегда стремится достичь этого.

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«Для меня неуспех — страшнее смерти, ей Богу. Если литератор, который написал книгу, и ее не приняли, может рассчитывать на другие поколения, то театр — искусство сиюминутное», — отметил артист.

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