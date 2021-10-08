Худрук МХАТа назвал «замороженной» ситуацию с президентом театра Дорониной

Ситуация в МХАТе имени Горького сейчас «заморожена» из-за прогулов президента театра Татьяны Дорониной. Об этом рассказал худрук Эдуард Бояков в беседе с газетой «Известия».

Бояков подчеркнул, что Доронина уже давно не появлялась в театре.

«Татьяна Васильевна по-прежнему не бывает в театре. Ничего не изменилось. Мы, как и раньше, передаем ее помощнику всю документацию, отражающую жизнь театра, но ответного отклика не получаем. Замороженная ситуация, я бы сказал», — прокомментировал худрук.

В этом году Доронина обратилась к президенту России Владимиру Путину. Она заявила, что без его участия восстановить то, что называлось МХАТ имени Горького, невозможно. По предварительным данным, недовольство Дорониной связано с участием в спектакле «Чудесный грузин» певицы Ольги Бузовой.

Он также высказался и по поводу телеведущей Ольги Бузовой, которая в ноябре должна снова сыграть в спектакле «Чудесный грузин». Худрук назвал ее «концептуальным ходом». По его словам, Бузова много работает и имеет неплохие актерские данные. При этом Бояков отметил, что звезду соцсетей пригласили участвовать в спектакле не ради денег. Так как на некоторые другие спектакли билеты стоят намного дороже.