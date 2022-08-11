Художница Наталья Нестерова умерла в 78 лет
Заслуженный художник России Наталья Нестерова скончалась в возрасте 78 лет. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на Российскую академию художеств.
По данным учреждения, причиной смерти художницы стала длительная болезнь.
Нестерова училась в Московской художественной школе при Институте имени В. И. Сурикова и в Московском государственном художественном институте им. В. И. Сурикова.
Нестерова была лауреатом Государственной премии России, работала в Российской академии художеств (РАХ). Также она входила в состав Союза художников СССР.