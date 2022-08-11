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    11 августа 2022, 18:22

    Художница Наталья Нестерова умерла в 78 лет

    Дарья Морозова

    Заслуженный художник России Наталья Нестерова скончалась в возрасте 78 лет. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на Российскую академию художеств.

    По данным учреждения, причиной смерти художницы стала длительная болезнь.

    Нестерова училась в Московской художественной школе при Институте имени В. И. Сурикова и в Московском государственном художественном институте им. В. И. Сурикова.

    Нестерова была лауреатом Государственной премии России, работала в Российской академии художеств (РАХ). Также она входила в состав Союза художников СССР.