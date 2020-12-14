Художнику из Красноярска заплатили за картину 950 кг мандаринов

Предприниматель объяснил, что хотел расплатиться деньгами, но так как пришлось уехать по делам, то решил предложить мандарины. Отмечается, что заказчиками художника являются в основном люди с высоким достатком.

По словам Каплуна, однажды оплатой за работу стал живой крокодил. Мастер принял рептилию и отдал на попечение специалистов. Фруктам он обрадовался меньше.

«Сожалею, что предприниматель оплатил таким образом. Видимо заказчики после крокодила, решили, что мне нравятся нестандартные формы расчета», — заявил Каплун.

Молодой человек подчеркнул, что не может принять мандарины в качестве взаиморасчета. Художник добавил, что это хороший новогодний подарок.