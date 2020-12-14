facebook_pixel
    14 декабря 2020, 14:28

    Художнику из Красноярска заплатили за картину 950 кг мандаринов

    Полина Петрова

    Художнику из Красноярска Виктору Каплуну заплатили за картину 950 килограммов марокканских мандаринов. Такую необычную «валюту» выбрал местный бизнесмен Андрей Прокофьев, пишет сайт kp.ru.
    Художнику из Красноярска заплатили за картину 950 кг мандаринов

    Предприниматель объяснил, что хотел расплатиться деньгами, но так как пришлось уехать по делам, то решил предложить мандарины. Отмечается, что заказчиками художника являются в основном люди с высоким достатком.

    По словам Каплуна, однажды оплатой за работу стал живой крокодил. Мастер принял рептилию и отдал на попечение специалистов. Фруктам он обрадовался меньше.

    «Сожалею, что предприниматель оплатил таким образом. Видимо заказчики после крокодила, решили, что мне нравятся нестандартные формы расчета», — заявил Каплун.

    Молодой человек подчеркнул, что не может принять мандарины в качестве взаиморасчета. Художник добавил, что это хороший новогодний подарок.