Художники закончили сезон росписи трансформаторных будок в Сургуте

Художники закрыли сезон росписи граффити трансформаторных будок и распределительных пунктов. В рамках проекта «Музей под открытым небом» в текущем году украсили 11 объектов в трех районах города Сургут.

«В Сургуте более 500 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, которые готовы не только приносить свет и тепло, но и радовать глаз жителей нашего города», — процитировал генерального директора «СГЭС» Пака Мена Чера сайт URA.ru.

Отмечается, что финансовую поддержку оказывает компания «Сургутские городские электрические сети» и проект «Бюджет Сургута Online». Художники спасают постройки от вандализма на протяжении трех лет. За это время было расписано 37 энергообъектов. На них красуются местные пейзажи и рисунки в этнической тематике.